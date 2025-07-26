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Опубликовано 26 июля 2025, 20:48
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Алгоритмы учатся тому, чего не должны: эксперт рассказал о скрытых рисках ИИ

Эксперт рассказал о скрытых рисках искусственного интеллекта и как с ними бороться
ИИ может учиться нежелательным вещам, даже если данные для обучения кажутся безопасными, предупреждает Олег Рогов, кандидат физико-математических наук и директор лаборатории безопасного искусственного интеллекта «SAIL» Института AIRI и МТУСИ. Это называется «подсознательным обучением» — когда алгоритмы находят скрытые шаблоны в данных, которые могут привести к ошибкам.
Алгоритмы учатся тому, чего не должны: эксперт рассказал о скрытых рисках ИИ
© Cash Macanaya

Например, чат-бот службы поддержки может вдруг начать выдавать токсичные ответы из-за таких скрытых связей в обучении. Или медицинская система может невольно игнорировать симптомы у некоторых пациентов, что опасно и может вызвать юридические проблемы. Особенно сложно заметить такие ошибки, так как они «спрятаны» внутри самой модели, а не в явных данных.

Критически важно перепроверять советы непрофильных ИИ-систем, например, общедоступных чат-ботов для получения ответов в сфере медицины или финансов с авторитетными источниками и экспертным мнением. Например, для врача даже профильный инструмент — всегда второе мнение. Следует избегать сервисов, использующих непроверенные синтетические данные.

Олег Рогов
Директор лаборатории безопасного искусственного интеллекта "SAIL" Института AIRI и МТУСИ

Эксперт подчеркивает, что для повышения безопасности и доверия нужно делать ИИ более прозрачным — публиковать отчеты о тестах, использовать «песочницы» для проверки и инструменты, показывающие, как принимаются решения. В критически важных областях стоит применять проверяемые правила и модульный подход к обучению.

В образовании полезен метод AZR, при котором ИИ обучается только на проверенных данных — например, математике или программировании — чтобы избежать опасных ошибок из-за вредных текстов.

Источник:Институт AIRI / МТУСИ
Автор:Максим Многословный
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