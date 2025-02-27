Alibaba открыла бесплатный доступ к своему ИИ для создания видео

Опубликовано 27 февраля 2025, 04:371 мин.
Alibaba открыла бесплатный доступ к своему ИИ для создания видеоИ изображений
Alibaba выложила в открытый доступ свои новейшие модели искусственного интеллекта, позволяющие создавать реалистичные видеоролики и изображения на основе текста или фотографий. Компания выложила четыре версии своего ИИ Wan 2.1, которые теперь могут загружать и изменять исследователи, компании и разработчики. Эти модели доступны на платформах Alibaba Cloud ModelScope и Hugging Face.
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Этот шаг следует за растущей в Китае тенденцией к использованию ИИ с открытым исходным кодом. В прошлом месяце компания DeepSeek, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, также выпустила свою модель рассуждений бесплатно.
Alibaba активно развивает генеративный ИИ с момента запуска ChatGPT от OpenAI. Недавно председатель совета директоров компании Джо Цай сообщил, что ИИ Alibaba будет использоваться в iPhone, продаваемых в Китае.