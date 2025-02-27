Alibaba открыла бесплатный доступ к своему ИИ для создания видео

Этот шаг следует за растущей в Китае тенденцией к использованию ИИ с открытым исходным кодом. В прошлом месяце компания DeepSeek, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, также выпустила свою модель рассуждений бесплатно.

Alibaba активно развивает генеративный ИИ с момента запуска ChatGPT от OpenAI. Недавно председатель совета директоров компании Джо Цай сообщил, что ИИ Alibaba будет использоваться в iPhone, продаваемых в Китае.