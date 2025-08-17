Опубликовано 17 августа 2025, 19:301 мин.
Alibaba представила Accio Agent — ИИ-помощника для глобальной торговлиБизнес-разработки
Alibaba International представила новый инструмент для бизнеса — Accio Agent, который должен помогать малому и среднему бизнесу с глобальной торговлей. Этот ИИ-помощник автоматизирует около 70% рутинных задач, включая разработку продуктов, создание прототипов, проверку соответствия стандартам и поиск поставщиков.
© Ferra.ru
Для работы с Accio Agent достаточно ввести идею продукта, после чего система предложит план разработки, рыночные исследования, регуляторные рекомендации и технические спецификации. Alibaba обучила систему на миллиарде товарных позиций и 50 миллионах профилей поставщиков.
Accio Agent относится к так называемым «доменно-специфическим» ИИ, то есть сосредоточен на узкой сфере — в данном случае B2B-торговле. Такие агенты отличаются от общих инструментов, например ChatGPT, и помогают решать конкретные задачи.
Среди ограничений, правда, — зависимость от экосистемы Alibaba и «ограниченная полезность» вне неё.