Опубликовано 17 августа 2025, 19:30
Alibaba представила Accio Agent — ИИ-помощника для глобальной торговли

Alibaba International представила новый инструмент для бизнеса — Accio Agent, который должен помогать малому и среднему бизнесу с глобальной торговлей. Этот ИИ-помощник автоматизирует около 70% рутинных задач, включая разработку продуктов, создание прототипов, проверку соответствия стандартам и поиск поставщиков.
Для работы с Accio Agent достаточно ввести идею продукта, после чего система предложит план разработки, рыночные исследования, регуляторные рекомендации и технические спецификации. Alibaba обучила систему на миллиарде товарных позиций и 50 миллионах профилей поставщиков.

Accio Agent относится к так называемым «доменно-специфическим» ИИ, то есть сосредоточен на узкой сфере — в данном случае B2B-торговле. Такие агенты отличаются от общих инструментов, например ChatGPT, и помогают решать конкретные задачи.

Среди ограничений, правда, — зависимость от экосистемы Alibaba и «ограниченная полезность» вне неё.