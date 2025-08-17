Для работы с Accio Agent достаточно ввести идею продукта, после чего система предложит план разработки, рыночные исследования, регуляторные рекомендации и технические спецификации. Alibaba обучила систему на миллиарде товарных позиций и 50 миллионах профилей поставщиков.

Accio Agent относится к так называемым «доменно-специфическим» ИИ, то есть сосредоточен на узкой сфере — в данном случае B2B-торговле. Такие агенты отличаются от общих инструментов, например ChatGPT, и помогают решать конкретные задачи.

Среди ограничений, правда, — зависимость от экосистемы Alibaba и «ограниченная полезность» вне неё.