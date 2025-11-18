Alibaba представила обновлённый ИИ-чатбот Qwen с акцентом на обычных людях

Опубликовано 18 ноября 2025, 19:471 мин.
Alibaba представила обновлённый ИИ-чатбот Qwen с акцентом на обычных людяхДелает ставку на массового пользователя
Alibaba объявила о крупном обновлении своего чатбота Qwen. Самое интересное, что, как пишут СМИ, она начала активный выход на рынок потребительского ИИ, где компания раньше уступала конкурентам.
© Alibaba
Новая бесплатная версия приложения, созданная на основе самой продвинутой модели Qwen, уже доступна в Китае в виде мобильного приложения и отдельного сайта. Международный запуск будет, но позже.
По словам компании, чатбот способен по одной команде создавать «полноценные исследовательские отчёты» и «автоматически собирать профессионально оформленные презентации из нескольких слайдов». Приложение уже проходит публичный бета-тест.
Ранее, как отмечают СМИ, Alibaba уделяла больше внимания корпоративным клиентам и развитию облачных сервисов, а не похожим на ChatGPT продуктам.