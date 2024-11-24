AliExpress начал продавать россиянам товары по курсу в 111 рублей за $1

Напомним, предыдущий резкий взлёт внутреннего курса доллара на AliExpress в сравнении с курсом ЦБ РФ был в августе 2023 г. (до 100 рублей), когда мировая экономика столкнулась с рядом вызовов, включая инфляцию, нестабильность на рынках сырья и определенные «политические напряжения».

Всё это, безусловно, оказало влияние на курс валют как тогда, так и сейчас.