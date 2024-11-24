AliExpress начал продавать россиянам товары по курсу в 111 рублей за $1

Опубликовано 24 ноября 2024, 12:261 мин.
AliExpress начал продавать россиянам товары по курсу в 111 рублей за $1Что связано с несколькими ключевыми факторами
Курс доллара на AliExpress для российских пользователей был увеличен до 111 рублей, что может быть связано с экономической ситуации в стране. Это также отражает адаптацию компании к новым условиям, вызванным санкциями, меньше которых не становится.
© AliExpress
В последние годы российский рубль испытывает давление из-за инфляции и экономических санкций, хоть и стойкости нашей валюте не занимать. Это заставляет международные платформы, не только AliExpress, пересматривать свои курсы.
Напомним, предыдущий резкий взлёт внутреннего курса доллара на AliExpress в сравнении с курсом ЦБ РФ был в августе 2023 г. (до 100 рублей), когда мировая экономика столкнулась с рядом вызовов, включая инфляцию, нестабильность на рынках сырья и определенные «политические напряжения».
Всё это, безусловно, оказало влияние на курс валют как тогда, так и сейчас.
Источник:Helpix
Автор:Максим Многословный
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