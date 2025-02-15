AliExpress проигнорировал снижение курса доллара в РФ и удержал цены высокими

Однако платформа сохранила высокие цены: 13 февраля доллар у неё стоил 95,54 ₽, а 15 февраля — 96,63 ₽, несмотря на снижение официального курса до 90,31 ₽. Такая ситуация лишь вызывает недовольство пользователей, ожидавших удешевления товаров. Ранее маркетплейс уже критиковали за завышенный обменный курс. Пользователи Сети опасаются, что разница между ЦБ РФ и AliExpress сохранится.

Отметим, что в это же время Ozon установил курс в 94.5 рубля за $ 1 уже 13 февраля, а 14 февраля продавал товары с доставкой из Китая по курсу 91.4 рублей, 15 числа курс дошел до 90.7₽.