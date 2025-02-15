AliExpress проигнорировал снижение курса доллара в РФ и удержал цены высокими

Опубликовано 15 февраля 2025, 14:291 мин.
AliExpress проигнорировал снижение курса доллара в РФ и удержал цены высокимиAliExpress игнорирует снижение курса доллара в России
AliExpress.ru не снизил цены на фоне падения курса доллара, даже с учётом того, что данным Центробанка РФ на 12 февраля курс составлял 95,80 ₽, а 15 февраля снизился до 90,31 ₽.
Однако платформа сохранила высокие цены: 13 февраля доллар у неё стоил 95,54 ₽, а 15 февраля — 96,63 ₽, несмотря на снижение официального курса до 90,31 ₽. Такая ситуация лишь вызывает недовольство пользователей, ожидавших удешевления товаров. Ранее маркетплейс уже критиковали за завышенный обменный курс. Пользователи Сети опасаются, что разница между ЦБ РФ и AliExpress сохранится.
Отметим, что в это же время Ozon установил курс в 94.5 рубля за $ 1 уже 13 февраля, а 14 февраля продавал товары с доставкой из Китая по курсу 91.4 рублей, 15 числа курс дошел до 90.7₽.
Источник:Собственный корреспондент Ferra.ru
Автор:Максим Многословный
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