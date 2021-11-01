AliExpress Россия подарит большие скидки на товары за крики в приложении

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно зайти в раздел «Накричи на подарок» или ввести в поиске приложения слово «крик». Затем следует нажать кнопку и крикнуть.

Всего AliExpress подготовил пять уровней подарков. Можно выиграть, например, скидку от 10 до 40% на товары во время распродажи 11.11. Если повезёт, можно получить товар со скидкой 99%: электрическую зубную щётку, робот-пылесос, планшет или смартфон. Чем громче и дольше крик, тем лучше. Также ради самых крупных призов нужно совершить покупки 11 и 12 ноября во время проведения распродажи 11.11.

Пользователи, которые получат подарок пятого уровня, смогут поучаствовать в розыгрыше суперпризов: бесконечного холодильника, бесконечного шкафа, бесконечного запас товаров для дома, для путешествий и т.д. Всё это годовые запасы товаров.