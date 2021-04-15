Приложения
Сегодня в 18:09
AliExpress выпустил специальное мобильное приложение для России
Уже доступно в App Store и Google Play
AliExpress Россия объявила о запуске собственного приложения для iOS и Android. Появление у регионального отделения крупнейшего интернет-магазина собственного приложения — это уникальный случай.
В AliExpress сообщили, что россиян ждут новая главная страница, обновлённые дизайн, интерфейс и отдельный продуктовый функционал. Отмечается, что в приложении будут присутствовать все 140 млн товаров от китайских и локальных поставщиков.
Российские пользователи уже могут оценить адаптированную версию главной страницы AliExpress и новый процесс авторизации. Скоро появятся динамическое отображение товаров при поиске, удобная корзина и обновлённый список заказов, расширенные карточки товаров, личный кабинет и новая версия «Журнала AliExpress» c гидом по шопингу. Кроме того, в приложение добавили сторис от продавцов с важными обновлениями и акциями.
Приложение уже можно скачать в App Store и Google Play.