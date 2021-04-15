AliExpress выпустил специальное мобильное приложение для России

В AliExpress сообщили, что россиян ждут новая главная страница, обновлённые дизайн, интерфейс и отдельный продуктовый функционал. Отмечается, что в приложении будут присутствовать все 140 млн товаров от китайских и локальных поставщиков.

Российские пользователи уже могут оценить адаптированную версию главной страницы AliExpress и новый процесс авторизации. Скоро появятся динамическое отображение товаров при поиске, удобная корзина и обновлённый список заказов, расширенные карточки товаров, личный кабинет и новая версия «Журнала AliExpress» c гидом по шопингу. Кроме того, в приложение добавили сторис от продавцов с важными обновлениями и акциями.

Приложение уже можно скачать в App Store и Google Play.