15:39, 24 июня 2023
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AliExpress взвинтил цены для россиян до небес на фоне мятежа ЧВК "Вагнер"Еще вчера все было нормально
Сейчас не самое лучшее время для покупок на AliExpress. И не только из-за мятежников «Вагнера», но и из-за поступков самой платформы: максимальный курс в интернет-магазина подскочил до 103 рублей за доллар.
График цен можно посмотреть на Helpix.ru. Так, еще вчера «нормальный» курс составлял 88 рублей за доллар. Сегодня же он равен 99 рублям. В то время как максимальный преодолел отметку в 100 рублей, закрепившись на 103 единиц российской валюты.
Напомним, что сейчас в Москве и не только введен режим контртеррористической операции (КТО). Дело в военном мятеже, начатом ЧВК «Вагнер», пока что большая их часть расположилась в Ростове, пишут СМИ.