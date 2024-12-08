Amazon начнет выделит $100 млн на обучение ИИ, но понравилось это не всем

Одним из примеров является Code.org, который использует AWS для масштабирования своего ИИ-помощника по обучению. Как сообщается, этот инструмент сокращает время преподавателей на оценку проектов по программированию на 50%, позволяя больше сосредоточиться на индивидуальном обучении. Однако его точность остается на уровне 77%, даже после перехода с GPT-4 Turbo на Claude.

Несмотря на большую цифру в заголовке, организации могут претендовать на кредиты в размере не более 100 000 долларов. И вот тут-то и всплывает критика. Если лимит сохранится, то за пять лет программой смогут воспользоваться менее 1000 организаций.

AWS упоминает о возможности расширения кредита, но конкретика остается неясной.