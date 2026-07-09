Amazon отказалась проигрывать в «гонке вооружений» голосовых помощников

Опубликовано 09 июля 2026, 18:111 мин.
Amazon отказалась проигрывать в «гонке вооружений» голосовых помощниковГолосовые помощники всё ещё далеки от идеала
По данным документов, с которыми ознакомился Business Insider, Amazon работает над секретным проектом под кодовым именем Moonraker. Его цель — сделать голосового помощника Alexa более «самостоятельной» и «способной выполнять сложные поручения». Нынешняя версия людей не сильно радует.
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Сейчас Alexa+ умеет, например, заказывать еду через интернет. Но Moonraker должен пойти дальше. Помощник якобы сможет выполнять многошаговые команды вроде «вызови мне машину и отправь другу сообщение».
Правда, такой апгрейд обойдётся дорого. Как пишут СМИ, только на покупку мощных видеокарт для обучения ИИ в этом году может уйти больше 100 миллионов долларов.
Учитывая, что и Apple работает над обновлённой Siri, «гонка вооружений» голосовых помощников далеко от завершения.