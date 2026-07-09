Amazon отказалась проигрывать в «гонке вооружений» голосовых помощников

Сейчас Alexa+ умеет, например, заказывать еду через интернет. Но Moonraker должен пойти дальше. Помощник якобы сможет выполнять многошаговые команды вроде «вызови мне машину и отправь другу сообщение».

Правда, такой апгрейд обойдётся дорого. Как пишут СМИ, только на покупку мощных видеокарт для обучения ИИ в этом году может уйти больше 100 миллионов долларов.

Учитывая, что и Apple работает над обновлённой Siri, «гонка вооружений» голосовых помощников далеко от завершения.