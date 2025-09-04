Функция основана на существующей Amazon Lens, но теперь работает с поддержкой генеративного ИИ. Благодаря этому система лучше распознаёт объекты и быстрее находит совпадения в каталоге магазина.

Как это работает:

В приложении Amazon нужно нажать на иконку камеры в строке поиска.

Камера автоматически определяет контур предмета и сравнивает его с товарами в базе.

Найденные варианты появляются внизу экрана в виде карточек, которые можно пролистывать.

Понравившийся товар можно сразу добавить в корзину с помощью кнопки «+».

Кроме того, можно обратиться к встроенному голосовому помощнику. Он кратко расскажет о характеристиках товара и поможет разобраться в деталях.

Пока Lens Live запускается в США для пользователей iOS, но в ближайшие месяцы Amazon планирует расширить доступ.