Приложения
Опубликовано 04 сентября 2025, 18:45
1 мин.

Amazon показала Lens Live: наводите камеру на предмет — и она появится в корзине

Сразу покупайте
Amazon представила новый инструмент Lens Live, который упрощает онлайн-шопинг. Теперь достаточно навести камеру телефона на любой предмет — и приложение покажет похожие товары на Amazon.
© Amazon

Функция основана на существующей Amazon Lens, но теперь работает с поддержкой генеративного ИИ. Благодаря этому система лучше распознаёт объекты и быстрее находит совпадения в каталоге магазина.

Как это работает:

  • В приложении Amazon нужно нажать на иконку камеры в строке поиска.

  • Камера автоматически определяет контур предмета и сравнивает его с товарами в базе.

  • Найденные варианты появляются внизу экрана в виде карточек, которые можно пролистывать.

  • Понравившийся товар можно сразу добавить в корзину с помощью кнопки «+».

Кроме того, можно обратиться к встроенному голосовому помощнику. Он кратко расскажет о характеристиках товара и поможет разобраться в деталях.

Пока Lens Live запускается в США для пользователей iOS, но в ближайшие месяцы Amazon планирует расширить доступ.