Amazon просила сотрудников чаще использовать ИИ, но это ей влетит в копеечку

Пока новые условия вступят в силу только в следующем году, но Amazon уже активно ищет альтернативы, пишут СМИ.

Они же объясняют, мол, многие внутренние инструменты компании, включая помощника для разработчиков и офисного ассистента, работают именно на моделях Anthropic. Даже голосовой помощник Alexa в части задах использует их.

Есть в этом ирония: раньше Amazon сама поощряла сотрудников использовать как можно больше токенов.

Причем в комментарии СМИ представитель Amazon заявил, что сотрудничество с Anthropic продолжается, и рост цен — это неверная информация.