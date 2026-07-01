Приложения
Опубликовано 01 июля 2026, 15:32
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Amazon просила сотрудников чаще использовать ИИ, но это ей влетит в копеечку

Компания ищет замену ИИ-моделям Anthropic
Отношения между Amazon и Anthropic охладели из-за нового договора, по которому Amazon придётся платить за каждое использование модели в зависимости от объёма обработанных данных.
Amazon просила сотрудников чаще использовать ИИ, но это ей влетит в копеечку

© Ferra.ru

Пока новые условия вступят в силу только в следующем году, но Amazon уже активно ищет альтернативы, пишут СМИ.

Они же объясняют, мол, многие внутренние инструменты компании, включая помощника для разработчиков и офисного ассистента, работают именно на моделях Anthropic. Даже голосовой помощник Alexa в части задах использует их.

Есть в этом ирония: раньше Amazon сама поощряла сотрудников использовать как можно больше токенов.

Причем в комментарии СМИ представитель Amazon заявил, что сотрудничество с Anthropic продолжается, и рост цен — это неверная информация.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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#искусственный интеллект
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