Amazon просила сотрудников чаще использовать ИИ, но это ей влетит в копеечку

Опубликовано 01 июля 2026, 15:321 мин.
Amazon просила сотрудников чаще использовать ИИ, но это ей влетит в копеечкуКомпания ищет замену ИИ-моделям Anthropic
Отношения между Amazon и Anthropic охладели из-за нового договора, по которому Amazon придётся платить за каждое использование модели в зависимости от объёма обработанных данных.
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Пока новые условия вступят в силу только в следующем году, но Amazon уже активно ищет альтернативы, пишут СМИ.
Они же объясняют, мол, многие внутренние инструменты компании, включая помощника для разработчиков и офисного ассистента, работают именно на моделях Anthropic. Даже голосовой помощник Alexa в части задах использует их.
Есть в этом ирония: раньше Amazon сама поощряла сотрудников использовать как можно больше токенов.
Причем в комментарии СМИ представитель Amazon заявил, что сотрудничество с Anthropic продолжается, и рост цен — это неверная информация.
Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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