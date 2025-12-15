Приложения
Amazon разрешит скачивать электронные книги в формате PDF, но с нюансом

Передаёт решение по защите издателям
С января Amazon внесёт важные изменения в работу своего сервиса электронных книг Kindle. Компания снова разрешит пользователям скачивать купленные книги в популярных форматах EPUB и PDF, но с одним ключевым условием.
© Amazon

Решение о том, будет ли книга защищена от копирования (DRM), теперь будет принимать не Amazon, а автор или издатель. Если они отключат защиту, любой покупатель, подтвердивший покупку, сможет загрузить файл книги на своё устройство.

Хоть это и шаг навстречу людям, что жаловались на ужесточение правил и отсутствие возможности создавать резервные копии, решение всё равно передается издателям.

Опять встал извечный вопрос, покупаем ли мы электронную книгу/игру/фильм навсегда или просто арендуем её на время у магазина?

