Amazon решила сделать голосового помощника Alexa частично платным

Ожидается, что стоимость этого премиум-уровня, в котором будет использовать ИИ Claude, составит от 5 до 10 долларов в месяц. Amazon нужно «отбить» инвестированные в прошлом году в Anthropic значительные средства в размере 4 миллиардов долларов.

В то время как «стандартная» Alexa останется бесплатной и будет выполнять базовые задачи, такие как управление умными устройствами и установка таймеров, так называемая Remarkable Alexa предложит «расширенные разговорные возможности». В отличие от бесплатной версии, она будет взаимодействовать с пользователями в большей степени с учетом контекста. Например, она может предложить одежду, основываясь на предстоящих погодных условиях или прошлых покупках.

Новый сервис также может интегрироваться с существующими медицинскими партнерствами Amazon, предлагая более комплексную поддержку пользователям, связывая их с медицинскими учреждениями в случае необходимости. Однако точные характеристики и преимущества Remarkable Alexa перед существующими ИИ-решениями, такими как Gemini и ChatGPT, пока неясны.