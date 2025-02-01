Приложения
Опубликовано 01 февраля 2025, 12:00
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Amazon тайно следил за своими покупателями и продавал эти данные

Компанию обвиняют в тайном отслеживании местоположения клиентов через телефоны
На Amazon подан иск от потребителей, которые утверждают, что компания тайно отслеживала их перемещения через мобильные телефоны и продавала эти данные. В коллективном иске, поданном в Сан-Франциско, утверждается, что Amazon использовала инструмент под названием Amazon Ads SDK, предоставляемый разработчикам приложений, для сбора подробных данных о местоположении без ведома и согласия пользователей.
Amazon тайно следил за своими покупателями и продавал эти данные
© Ferra

Эти данные, как сообщается, раскрывают конфиденциальную информацию, например, о том, где люди живут, работают, совершают покупки, и даже подробности об их здоровье и религиозных убеждениях. В иске, поданном Феликсом Колотинским, говорится, что Amazon нарушил законы Калифорнии, собирая эту личную информацию через такие приложения, как «Speedtest by Ookla».

В иске содержится требование возместить ущерб миллионам жителей Калифорнии, пострадавших от действий Amazon. Компания пока никак не прокомментировала это дело.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
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