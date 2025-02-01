Amazon тайно следил за своими покупателями и продавал эти данные

Опубликовано 01 февраля 2025, 12:001 мин.
Amazon тайно следил за своими покупателями и продавал эти данныеКомпанию обвиняют в тайном отслеживании местоположения клиентов через телефоны
На Amazon подан иск от потребителей, которые утверждают, что компания тайно отслеживала их перемещения через мобильные телефоны и продавала эти данные. В коллективном иске, поданном в Сан-Франциско, утверждается, что Amazon использовала инструмент под названием Amazon Ads SDK, предоставляемый разработчикам приложений, для сбора подробных данных о местоположении без ведома и согласия пользователей.
Эти данные, как сообщается, раскрывают конфиденциальную информацию, например, о том, где люди живут, работают, совершают покупки, и даже подробности об их здоровье и религиозных убеждениях. В иске, поданном Феликсом Колотинским, говорится, что Amazon нарушил законы Калифорнии, собирая эту личную информацию через такие приложения, как «Speedtest by Ookla».
В иске содержится требование возместить ущерб миллионам жителей Калифорнии, пострадавших от действий Amazon. Компания пока никак не прокомментировала это дело.