Amazon тайно следил за своими покупателями и продавал эти данные

Эти данные, как сообщается, раскрывают конфиденциальную информацию, например, о том, где люди живут, работают, совершают покупки, и даже подробности об их здоровье и религиозных убеждениях. В иске, поданном Феликсом Колотинским, говорится, что Amazon нарушил законы Калифорнии, собирая эту личную информацию через такие приложения, как «Speedtest by Ookla».

В иске содержится требование возместить ущерб миллионам жителей Калифорнии, пострадавших от действий Amazon. Компания пока никак не прокомментировала это дело.