Amazon вложила миллиарды в двух главных ИИ-конкурентов. И считает это нормальным

Опубликовано 10 апреля 2026, 05:421 мин.
Amazon вложила миллиарды в двух главных ИИ-конкурентов. И считает это нормальнымГлава облачного подразделения AWS объяснил
Amazon оказалась в интересном положении. Дело в том, что она одновременно инвестирует в OpenAI (сделка на 50 миллиардов долларов) и Anthropic (уже вложено 8 миллиардов). Эти две фирмы — прямые конкуренты. На этом фоне глава облачного подразделения AWS Мэтт Гарман объяснил, почему конфликта интересов здесь нет.
По его словам, AWS с самого начала «привыкла» к тому, что её партнёры могут быть и соперниками. Ещё в 2006 году компания, мол, понимала, «невозможно создать все технологии самой», поэтому «приходится сотрудничать с другими». Даже главный конкурент AWS, компания Oracle, продаёт свои услуги на платформе Amazon.
Зачем Amazon это нужно? Клиентам AWS нужны «лучшие модели ИИ». А если не предложить им выбор — они уйдут к конкуренту, у той же Microsoft. Да и у Amazon есть сервис, что автоматически подбирает нужную модель для каждой задачи.