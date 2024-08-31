Amazon выбрала ИИ Claude для своего голосового помощника

По данным Reuters, обновленный Alexa, предложит расширенные возможности генеративного ИИ для обработки более сложных запросов.

Первоначальное тестирование новой Alexa с собственными моделями ИИ Amazon выявило значительные задержки: ассистенту иногда требовалось до семи секунд, чтобы ответить на запросы пользователя. Это заставило Amazon обратиться к сторонним «экспертам», в результате чего был выбран ИИ Claude, разработанный стартапом Anthropic, который продемонстрировал «превосходную производительность» для нужд Alexa.

Интересно, что Apple выбрала для интеграции с Apple Intelligence решения OpenAI, а именно ChatGPT.