Amazon выкупит носимое устройство, которое слушает всё, что говорят люди

Опубликовано 23 июля 2025, 14:101 мин.
Amazon выкупит носимое устройство, которое слушает всё, что говорят людиНе чтобы следить за вами
Amazon решила приобрести стартап Bee. Эта компания создает носимое устройство и приложение для Apple Watch, которые записывают все, что говорит их владелец. Сделка пока не завершена, а условия покупки не раскрываются. Все сотрудники Bee получили предложения о работе в Amazon.
© Bee
Bee позиционирует своё устройство как персонального помощника с искусственным интеллектом, который учится, слушая все разговоры и действия пользователя. У гаджета есть кнопка для отключения записи, но в основном он постоянно «слушает» всё вокруг. Приложение может подводить итоги дня, напоминать о делах и вспоминать важные разговоры.
Однако всегда «слушащее» устройство напоминает о проблемах с конфиденциальностью, с которыми Amazon столкнулась несколько лет назад — когда выяснилось, что сотрудники могли прослушивать записи с Alexa, в том числе случайные.
Теперь Amazon делает ещё один шаг в будущее умных гаджетов, но вопросы приватности остаются важными.