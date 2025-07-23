Amazon выкупит носимое устройство, которое слушает всё, что говорят люди

Bee позиционирует своё устройство как персонального помощника с искусственным интеллектом, который учится, слушая все разговоры и действия пользователя. У гаджета есть кнопка для отключения записи, но в основном он постоянно «слушает» всё вокруг. Приложение может подводить итоги дня, напоминать о делах и вспоминать важные разговоры.

Однако всегда «слушащее» устройство напоминает о проблемах с конфиденциальностью, с которыми Amazon столкнулась несколько лет назад — когда выяснилось, что сотрудники могли прослушивать записи с Alexa, в том числе случайные.

Теперь Amazon делает ещё один шаг в будущее умных гаджетов, но вопросы приватности остаются важными.