Amazon выпустила свою первую цветную читалку, и сразу столкнулась с критикой

Многие клиенты начали делиться своими впечатлениями в социальных сетях, включая Reddit, публикуя изображения, на которых видно полосу. Сообщается, что некоторые пользователи обменяли свои устройства или вернули их.

Интересно, что несколько покупателей отметили, что проблема возникла лишь после обновления ПО, что может свидетельствовать о том, что в ближайшее время может быть выпущен фикс.

Ответ представителя службы поддержки на один из запросов также указал на то, что Amazon знает о проблеме и работает над ее решением.