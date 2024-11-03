Amazon выпустила свою первую цветную читалку, и сразу столкнулась с критикой

Опубликовано 03 ноября 2024, 23:341 мин.
Amazon выпустила свою первую цветную читалку, и сразу столкнулась с критикойПользователи сообщают о проблеме с желтой полосой
Первая цветная читалка Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition была раскритикована покупателями из-за появления желтой полосы в нижней части экрана. Устройство за $279,99 получило средний рейтинг 2,6 звезды на сайте Amazon.
Многие клиенты начали делиться своими впечатлениями в социальных сетях, включая Reddit, публикуя изображения, на которых видно полосу. Сообщается, что некоторые пользователи обменяли свои устройства или вернули их.
Интересно, что несколько покупателей отметили, что проблема возникла лишь после обновления ПО, что может свидетельствовать о том, что в ближайшее время может быть выпущен фикс.
Ответ представителя службы поддержки на один из запросов также указал на то, что Amazon знает о проблеме и работает над ее решением.