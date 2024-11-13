Amazon закроет бесплатный аналог Netflix. Контент перенесут на Prime Video

Бренд будет постепенно выведен из оборота в течение ближайших недель. Контент Freevee, включая оригинальные шоу, такие как Bosch: Legacy и Jury Duty, уже перенесен на Prime Video, где им смогут пользоваться как подписчики, так и пользователи без подписки. Amazon заявила, что хотя бренд Freevee будет закрыт, контент для подписчиков Prime останется без изменений.

Пользователи без Prime по-прежнему смогут бесплатно смотреть широкий выбор контента, включая некоторые оригинальные шоу Amazon, лицензированные фильмы и сериалы, а также FAST-каналы, все доступно на Prime Video. Это решение следует за введением рекламы в Prime Video в начале 2024 года, что привело к путанице между платными и бесплатными предложениями Amazon.