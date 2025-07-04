Amazon закроет бесплатный онлайн-кинотеатр

Опубликовано 04 июля 2025, 19:301 мин.
Amazon закроет бесплатный онлайн-кинотеатрПриложение Freevee «переезжает» в Prime Video
Amazon объявила, что в августе 2025 года прекратит работу отдельного приложения Freevee — бесплатного стримингового сервиса с рекламой. Пользователям предлагают смотреть тот же контент на платформе Prime Video.
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«Теперь Prime Video — единственное место для просмотра сериалов и фильмов с Freevee», — говорится в уведомлении. Контент останется бесплатным и не потребует подписки, нужно лишь войти в свой аккаунт Amazon через приложение Prime Video.
Закрытие Freevee не стало неожиданностью — ещё в ноябре 2024 года Amazon сообщила о планах объединить оба сервиса. Компания объяснила это желанием упростить доступ к контенту и сосредоточить усилия на одной платформе.
Freevee был запущен в 2019 году под названием IMDb TV, а в 2022 году получил новое имя. Он был доступен в США, Великобритании, Германии и Австрии.