Amazon закроет бесплатный онлайн-кинотеатр

«Теперь Prime Video — единственное место для просмотра сериалов и фильмов с Freevee», — говорится в уведомлении. Контент останется бесплатным и не потребует подписки, нужно лишь войти в свой аккаунт Amazon через приложение Prime Video.

Закрытие Freevee не стало неожиданностью — ещё в ноябре 2024 года Amazon сообщила о планах объединить оба сервиса. Компания объяснила это желанием упростить доступ к контенту и сосредоточить усилия на одной платформе.

Freevee был запущен в 2019 году под названием IMDb TV, а в 2022 году получил новое имя. Он был доступен в США, Великобритании, Германии и Австрии.