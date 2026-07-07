Amazon закроет доступ новым клиентам к 20-летнему сервису MTurk

Mechanical Turk запустили в 2005 году. Это была площадка, где люди за небольшую плату выполняли простые задания, которые компьютер тогда не умел делать, разгадывать капчу или определять эмоции в предложении. Позже сервис стали использовать для разметки данных для обучения нейросетей.

Забавно, что в 2023 году выяснилось, что от 33% до 46% исполнителей на Mechanical Turk использовали нейросети. Это поставило под сомнение смысл существования платформы.