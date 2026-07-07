Amazon закроет доступ новым клиентам к 20-летнему сервису MTurk

Опубликовано 07 июля 2026, 14:051 мин.
Amazon закроет доступ новым клиентам к 20-летнему сервису MTurkMechanical Turk
Amazon с 30 июля 2026 года в сервисе Mechanical Turk перестанет принимать новых заказчиков. Тем, кто уже пользуется платформой, разрешат работать и дальше, но ничего нового ждать не стоит. Будет только поддержка.
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Mechanical Turk запустили в 2005 году. Это была площадка, где люди за небольшую плату выполняли простые задания, которые компьютер тогда не умел делать, разгадывать капчу или определять эмоции в предложении. Позже сервис стали использовать для разметки данных для обучения нейросетей.
Забавно, что в 2023 году выяснилось, что от 33% до 46% исполнителей на Mechanical Turk использовали нейросети. Это поставило под сомнение смысл существования платформы.
Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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