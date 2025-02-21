Amazon закроет свой магазин приложений для Android. Да, такой был

Опубликовано 21 февраля 2025, 09:061 мин.
Amazon закроет свой магазин приложений для Android. Да, такой былВ 2025 году
Amazon закроет свой магазин приложений для Android. Amazon закроет свой магазин приложений для Android-устройств 20 августа 2025 года. После этой даты пользователи не смогут загружать и обновлять приложения из магазина, а ранее загруженные приложения могут перестать работать. Однако устройства Amazon Fire, включая Fire TV и Fire Tablets, не будут затронуты.
© Amazon
Компания также сообщила существующим разработчикам, что они больше не смогут выгружать новые приложения, хотя обновление существующих будет разрешено до момента прекращения работы магазина. Кроме того, Amazon прекращает выпуск своей виртуальной валюты, Amazon Coins, в тот же день. Пользователи смогут потратить все оставшиеся монеты до августа 2025 года, после чего неиспользованные остатки будут возвращены.