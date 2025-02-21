Amazon закроет свой магазин приложений для Android. Да, такой был

Компания также сообщила существующим разработчикам, что они больше не смогут выгружать новые приложения, хотя обновление существующих будет разрешено до момента прекращения работы магазина. Кроме того, Amazon прекращает выпуск своей виртуальной валюты, Amazon Coins, в тот же день. Пользователи смогут потратить все оставшиеся монеты до августа 2025 года, после чего неиспользованные остатки будут возвращены.