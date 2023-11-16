Amazon закрыла Comixology и заставила пользователей перейти в приложение Kindle

С 4 декабря читатели распрощаются с Comixology, а все купленные комиксы, манга и графические романы перейдут исключительно в приложение Kindle. Хотя Amazon обещает синхронизацию процесса чтения, пользователям придется заново загружать всю свою библиотеку на Kindle. Этот шаг последовал за закрытием браузерной версии Comixology ранее в 2022 г., что свидетельствует об усилении контроля Amazon над платформой.

Для пользователей некогда беспроблемный сервис теперь омрачен проблемами с интеграцией и неудобными функциями поиска.