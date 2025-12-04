​​Amazon запустила «ИИ-фабрики» для государственных служб и не только

Идея проста: клиент предоставляет инфраструктуру и питание, а Amazon устанавливает, управляет ИИ и может интегрировать его с другими облачными сервисами AWS.

Цель? Обеспечить полное владение данными и защиту от их утечки к конкурентам или иностранным организациям. В отличие от обычных облачных решений, данные не покидают серверы компании, и оборудование полностью остаётся под контролем заказчика.

AI Factory создаётся в сотрудничестве с Nvidia и использует технологии обеих компаний. Клиенты могут выбрать последние GPU Nvidia или собственные разработки Amazon. Система использует сетевые, хранительные и защитные решения AWS, а также сервисы Amazon Bedrock и SageMaker для управления и обучения моделей.