Amazon Zoox отозвала ПО после аварии с беспилотным такси

По словам компании, авария произошла, когда легковой автомобиль начал выезжать с перпендикулярной дороги и остановился. Беспилотник Zoox ехал со скоростью более 64 км/ч, замедлился и попытался объехать машину справа, но всё равно произошло столкновение. Система ошибочно предположила, что машина продолжит движение, и приняла решение, которое привело к аварии.

Обновление программы должно устранить такую ошибку, улучшив поведение машины в подобных ситуациях. Ранее, в марте, Zoox уже устраняла проблему с резким торможением, которое вызывало столкновения с мотоциклами.