Амбициозный план: Google решила создать «карту вашей жизни» с помощью ИИ

Амбициозный план: Google решила создать «карту вашей жизни» с помощью ИИПроект «Эллманн»
Проект Google «Ellmann» - это новая разработка компании, цель которого - использовать передовой искусственный интеллект Gemini для создания всеобъемлющей картины жизни пользователей путем обработки различных данных, включая изображения, видео и аудио.
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Эта смелая инициатива предполагает использование больших языковых моделей для анализа результатов поиска, распознавания закономерностей на фотографиях пользователей и создания чат-бота, способного отвечать на беспрецедентные вопросы.
Стремясь создать всеобъемлющий портрет жизненных историй пользователей, Эллманн намерен произвести прорыв в области «личных сторис» в Google Фото. Проект предусматривает поиск в обширных коллекциях фотографий пользователей, интерпретацию тегов и местоположения для выявления значимых моментов и представление целостной истории жизни за пределами пикселей и метаданных.
Хоть Google и подчеркивает, что в будущем при внедрении любых функций будет уделять первостепенное внимание конфиденциальности и безопасности, не стоит забывать, что эта «карта вашей жизни» будет составляться не на вашем устройстве, а значит и данные эти будут не только в ваших руках.