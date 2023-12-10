Амбициозный план: Google решила создать «карту вашей жизни» с помощью ИИ

Эта смелая инициатива предполагает использование больших языковых моделей для анализа результатов поиска, распознавания закономерностей на фотографиях пользователей и создания чат-бота, способного отвечать на беспрецедентные вопросы.

Стремясь создать всеобъемлющий портрет жизненных историй пользователей, Эллманн намерен произвести прорыв в области «личных сторис» в Google Фото. Проект предусматривает поиск в обширных коллекциях фотографий пользователей, интерпретацию тегов и местоположения для выявления значимых моментов и представление целостной истории жизни за пределами пикселей и метаданных.

Хоть Google и подчеркивает, что в будущем при внедрении любых функций будет уделять первостепенное внимание конфиденциальности и безопасности, не стоит забывать, что эта «карта вашей жизни» будет составляться не на вашем устройстве, а значит и данные эти будут не только в ваших руках.