AmbiK: вышел самый детальный тест для проверки роботов на «догадливость»

Например, если вы скажете роботу «принеси что-нибудь попить», он должен догадаться, что речь, скорее всего, не о бензине или растительном масле, а о чае или воде. Человеку такое понятно без слов, но роботу — нет.

Новый тест включает 2 тысячи примеров бытовых просьб, где инструкции часто не до конца понятны. Он помогает проверить, умеет ли робот распознавать такие ситуации и уточнять только тогда, когда это действительно нужно.