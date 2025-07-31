AmbiK: вышел самый детальный тест для проверки роботов на «догадливость»Чтобы на "Принеси что-нибудь попить" робот не выдавал вам бензин или кислоту, например
© Ferra.ru
Например, если вы скажете роботу «принеси что-нибудь попить», он должен догадаться, что речь, скорее всего, не о бензине или растительном масле, а о чае или воде. Человеку такое понятно без слов, но роботу — нет.
Новый тест включает 2 тысячи примеров бытовых просьб, где инструкции часто не до конца понятны. Он помогает проверить, умеет ли робот распознавать такие ситуации и уточнять только тогда, когда это действительно нужно.
Авторы AmbiK предлагают классифицировать неопределенности на три типа:
-
Предпочтениями пользователя (чай или сок),
-
Общими знаниями (не предлагать уксус как напиток),
-
Вопросами безопасности (не давать горячее ребёнку).
Большинство современных моделей пока справляются с такими задачами плохо — в среднем правильно реагируют только в 20% случаев. Это можно исправить новым датасетом.
AmbiK можно использовать для обучения как языковых, так и робототехнических систем. Кроме того, он подходит для тестов, где действия состоят из нескольких шагов — например, налить воду, поставить чашку и подать её.
Датасет открыт для всех и поможет создавать более «догадливых» и удобных роботов-помощников.