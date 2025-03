AMD FSR 4 выйдет 6 марта вместе с новыми видеокартами

В отличие от проблемной версии FSR 3, AMD сотрудничала с такими крупными разработчиками, как Insomniac, Sega и Naughty Dog, чтобы обеспечить лучшую поддержку. На старте продаж FSR 4 будет включен в Marvel Rivals, Call of Duty Warzone, Kingdom Come Deliverance 2 и God of War Ragnarok.

FSR 4 использует искусственный интеллект для улучшения качества изображения, благодаря чему игры выглядят более четкими и детализированными. Это значительный сдвиг по сравнению с предыдущими версиями, которые полагались на более простой апскейлинг. Однако FSR 4 требует графических процессоров RDNA 4, поскольку использует специальные ускорители искусственного интеллекта, аналогичные технологии DLSS.