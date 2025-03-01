AMD представила Radeon Image Sharpening 2 для улучшения картинки в играх

RIS 2 — это инструмент повышения резкости в масштабах всего экрана, который улучшает четкость игр, видео и других визуальных эффектов. В отличие от своего предшественника, RIS 1, который работал только в определенных приложениях и играх, RIS 2 применяет повышение резкости во всей системе.

AMD утверждает, что она обеспечивает более сильное и отзывчивое повышение резкости, благодаря чему изображения выглядят более четкими и детализированными.