AMD представила Radeon Image Sharpening 2 для улучшения картинки в играх

Опубликовано 01 марта 2025, 02:151 мин.
AMD представила Radeon Image Sharpening 2 для улучшения картинки в играхБолее четкой и резкой графики
AMD объявила о выпуске Radeon Image Sharpening 2 (RIS 2) — улучшенной функции повышения четкости изображения. Эта технология будет эксклюзивной для графических процессоров RDNA 4, начиная с серии Radeon RX 9070.
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RIS 2 — это инструмент повышения резкости в масштабах всего экрана, который улучшает четкость игр, видео и других визуальных эффектов. В отличие от своего предшественника, RIS 1, который работал только в определенных приложениях и играх, RIS 2 применяет повышение резкости во всей системе.
AMD утверждает, что она обеспечивает более сильное и отзывчивое повышение резкости, благодаря чему изображения выглядят более четкими и детализированными.