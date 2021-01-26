Американцы через суд потребовали удалить Telegram из Google Play

В иске Гинсберг пишет, что в Telegram распространяли угрозы на почве расизма. Глава Coalition for a Safer Web заявил, что Google не предприняла ничего, чтобы наказать мессенджер. В пример он привёл соцсеть Parler, которую связывают со сторонниками Трампа. Её приложение удалил из App Store и Google Play. Гинсберг возмущён тем, что с Telegram не поступили так же.

Напомним, ранее аналогичный иск эта организация подала против Apple.