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Американцы через суд потребовали удалить Telegram из Google Play
Ранее то же самое просили у Apple
Глава американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web и бывший посол США в Марокко Марк Гинсберг через суд требует от компании Alphabet, чтобы она удалила Telegram из магазина приложений Google Play. Американец утверждает, что мессенджер якобы использовали для угроз и координации насильственных действий перед инаугурацией Джо Байдена и во время протестов BLM.
В иске Гинсберг пишет, что в Telegram распространяли угрозы на почве расизма. Глава Coalition for a Safer Web заявил, что Google не предприняла ничего, чтобы наказать мессенджер. В пример он привёл соцсеть Parler, которую связывают со сторонниками Трампа. Её приложение удалил из App Store и Google Play. Гинсберг возмущён тем, что с Telegram не поступили так же.
Напомним, ранее аналогичный иск эта организация подала против Apple.