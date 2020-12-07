Американцы начали массово скачивать позволяющее почувствовать себя знаменитостью приложение
Опыт использования приложения сопоставим с тем, который описан в сказке про Золушку — какое-то время пользователь быстро набирает тысячи сообщений, лайков и подписчиков, однако вскоре аккаунт становится «тыквой». То есть удаляется. Симуляция популярности длится 15 минут.
Сообщается, что пользователь Hype Simulator получает сообщения от ботов в стиле «Ты мой кумир», «Обожаю твои посты» и т. п. Приложение даже позволяет создать «прямую трансляцию» для фанатов.
Некоторые пользователи Hype Simulator уже рассказали, что приложение может вызвать чувство как радости, так и грусти. Комментаторы отметили, что популярность сервиса не должна удивлять, ведь сейчас почти каждый подросток мечтает стать знаменитостью в интернете.
В российских Google Play Store и App Store тоже можно скачать Hype Simulator.