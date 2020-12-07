Американцы начали массово скачивать позволяющее почувствовать себя знаменитостью приложение

Опыт использования приложения сопоставим с тем, который описан в сказке про Золушку — какое-то время пользователь быстро набирает тысячи сообщений, лайков и подписчиков, однако вскоре аккаунт становится «тыквой». То есть удаляется. Симуляция популярности длится 15 минут.

Сообщается, что пользователь Hype Simulator получает сообщения от ботов в стиле «Ты мой кумир», «Обожаю твои посты» и т. п. Приложение даже позволяет создать «прямую трансляцию» для фанатов.