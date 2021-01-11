Американцы начали массово скачивать Telegram

Об этом свидетельствуют данные сервиса App Annie. На момент публикации новости статистика показывает, что в топе бесплатных приложений в App Store США находятся мессенджеры Signal и Telegram. Аналогичная ситуация наблюдается в Google Play. Если зайти в сам магазин приложений (данные App Annie запаздывают), там первое место занимает также Signal, а вот Telegram — уже второе.

На рейтинг скачиваемых приложений также обратило внимание издание «Код Дурова». Стоит отметить, что рост популярности и Telegram, и Signal происходит на фоне изменений политики конфиденциальности WhatsApp. Теперь мессенджер будет обмениваться данными пользователей с Facebook. Люди должны принять новое пользовательское соглашение.