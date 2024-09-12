Американцы потратили рекордные 100 триллионов МБ интернет-трафика в 2023 году

Число беспроводных подключений в США достигло 558 миллионов, что на 6% больше, чем в 2022 году. В то время как использование данных выросло, количество традиционных телефонных звонков несколько снизилось: общее количество минут разговоров сократилось с 2,5 триллиона в 2022 году до 2,4 триллиона в 2023 году. Объем текстовых сообщений остался на прежнем уровне — около 2,1 триллиона.