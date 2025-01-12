Американцы стали активнее следить за судьбой TikTok в стране

Во время недавних слушаний судьи выразили обеспокоенность по поводу безопасности данных, судья также назвал аргументы правительства «сильными». Однако некоторые судьи поставили под сомнение утверждения о китайском влиянии, указав, что алгоритм TikTok не является уникальным в своей «непрозрачности».

Адвокат TikTok утверждал, что закон слишком широк, говоря, что он нарушает «свободу выражения мнений» и должен быть урегулирован с помощью законодательства о конфиденциальности данных.

Если запрет будет поддержан, TikTok будет удален из магазинов приложений США, хотя старые пользователи смогут пользоваться им еще некоторое время. Адвокат TikTok предупредил, что приложение может стать непригодным для использования после 19 января.

Потенциальная сделка с новым президентом Трампом может стать последним шансом TikTok сохранить активность в США.