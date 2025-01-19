Американцы стали искать способы обхода блокировки TikTok

Опубликовано 19 января 2025, 16:271 мин.
Американцы стали искать способы обхода блокировки TikTokНавигация по запрету TikTok в США: Что нужно знать
TikTok теперь заблокирован в Соединенных Штатах, и обойти запрет не так просто, сообщают американские СМИ. По первым сообщениям, TikTok принял «решительные» меры, закрыв американские версии приложения и заблокировав аккаунты, связанные с американскими пользователями, независимо от их IP-адреса или местоположения SIM-карты на данный момент.
И даже «запрещенные к рекламированию в России» средства не могут помочь c доступjv к TikTok, нужны более изощренные схемы. Однако такие подходы не всегда могут быть надежным, пишут СМИ в США.
Несмотря на ограничения, пока неясно, будет ли запрет TikTok постоянным. Недавние комментарии нового президента США Трампа говорят о том, что ситуация все еще находится на рассмотрении, что оставляет возможность для возможных изменений в ближайшем будущем.