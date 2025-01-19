Американцы стали искать способы обхода блокировки TikTok

И даже «запрещенные к рекламированию в России» средства не могут помочь c доступjv к TikTok, нужны более изощренные схемы. Однако такие подходы не всегда могут быть надежным, пишут СМИ в США.

Несмотря на ограничения, пока неясно, будет ли запрет TikTok постоянным. Недавние комментарии нового президента США Трампа говорят о том, что ситуация все еще находится на рассмотрении, что оставляет возможность для возможных изменений в ближайшем будущем.