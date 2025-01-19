Приложения
Опубликовано 19 января 2025, 16:27
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Американцы стали искать способы обхода блокировки TikTok

Навигация по запрету TikTok в США: Что нужно знать
TikTok теперь заблокирован в Соединенных Штатах, и обойти запрет не так просто, сообщают американские СМИ. По первым сообщениям, TikTok принял «решительные» меры, закрыв американские версии приложения и заблокировав аккаунты, связанные с американскими пользователями, независимо от их IP-адреса или местоположения SIM-карты на данный момент.
Американцы стали искать способы обхода блокировки TikTok
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И даже «запрещенные к рекламированию в России» средства не могут помочь c доступjv к TikTok, нужны более изощренные схемы. Однако такие подходы не всегда могут быть надежным, пишут СМИ в США.

Несмотря на ограничения, пока неясно, будет ли запрет TikTok постоянным. Недавние комментарии нового президента США Трампа говорят о том, что ситуация все еще находится на рассмотрении, что оставляет возможность для возможных изменений в ближайшем будущем.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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