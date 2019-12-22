Американцы увлеклись игрой, показывающей чужие фото со смартфонов

Photo Roulette доступна для обеих платформ — Android и iOS. Приложение выбирает случайную фотографию на смартфоне одного из пользователей и показывает её остальным. Те в течение пяти секунд должны угадать, кому принадлежит изображение. Игровую команду одновременно могут составлять до 50 человек. Победителем становится тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов. На данный момент у приложения насчитывается более миллиона загрузок в Google Play.

Бизнес-модель игры построена на рекламе и встроенных покупках. За $5 пользователи могут сами выбирать, какие фотографии приложение будет показывать другим игрокам.

Родители обеспокоены увлечением подростков, а последние не видят в игре ничего плохого. Хотя, как пишут журналисты, уже происходили различные конфузы. Например, игрокам в Photo Roulette показывали ню-фотографии пользователей или снимки с личными данными.

Разработчики приложения утверждают, что не передают фотографии третьим лицам. В отличие от информации о пользователях. Эксперты считают, что такая позиция должна настораживать любого.