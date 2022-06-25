Американки из страха начали удалять приложения для отслеживания менструального цикла

В твиттере пользователи стали призывать женщин удалить приложения для отслеживания менструального цикла. Есть опасения, что данные, которые они собирают, могут быть использованы в гипотетическом уголовном деле об аборте.

Так, популярное бесплатное приложение для отслеживания цикла Flo ранее уже критиковали за обмен данными с Facebook (*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Некоторые призвали женщин перейти на приложение Clue, которое обязалось защищать данные в соответствии с европейским законом о конфиденциальности.