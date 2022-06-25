Американки из страха начали удалять приложения для отслеживания менструального цикла

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Американки из страха начали удалять приложения для отслеживания менструального циклаПосле отмены конституционного права на аборты
Вчера Верховный суд США отменил решение по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, которое гарантировало женщинам право на аборт. Этим сразу воспользовались несколько штатов. Американцы ждут худшего — запрета прерываний беременности в 26 штатах из 50 — и уже начали опасаться за свои данные.
В твиттере пользователи стали призывать женщин удалить приложения для отслеживания менструального цикла. Есть опасения, что данные, которые они собирают, могут быть использованы в гипотетическом уголовном деле об аборте.
Так, популярное бесплатное приложение для отслеживания цикла Flo ранее уже критиковали за обмен данными с Facebook (*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Некоторые призвали женщин перейти на приложение Clue, которое обязалось защищать данные в соответствии с европейским законом о конфиденциальности.