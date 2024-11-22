Американская декларация против ИИ-дипфейков была написана… ИИ

Опубликовано 22 ноября 2024, 13:131 мин.
Американская декларация против ИИ-дипфейков была написана… ИИПопался
Федеральный иск по поводу закона Миннесоты «Об использовании технологии дипфейков для влияния на выборы» принял неожиданный оборот: адвокаты утверждают, что декларация в поддержку закона содержит «галлюцинации», сгенерированные искусственным интеллектом. В заявлении, поданном директором Стэнфордской лаборатории социальных медиа Джеффом Хэнкоком по просьбе генерального прокурора Кита Эллисона, содержатся ссылки на исследования, которых не существует, сообщает Minnesota Reformer.
В показаниях под присягой упоминается исследование 2023 года из Journal of Information Technology & Politics под названием The Influence of Deepfake Videos on Political Attitudes and Behavior, которое невозможно найти ни в одной базе данных. Другое цитируемое исследование, «Deepfakes and the Illusion of Authenticity: Cognitive Processes Behind Misinformation Acceptance» также нигде не обнаружено.
Адвокаты истцов, включая представителя штата Мэри Фрэнсон и консервативного блогера Кристофера Холса, предполагают, что цитаты, скорее всего, были «галлюцинацией» большой языковой модели (LLM) типа ChatGPT.
Это ставит под сомнение достоверность документа, тем более что в нем якобы отсутствует аналитическая строгость или четкая методология.