Американская декларация против ИИ-дипфейков была написана… ИИ

В показаниях под присягой упоминается исследование 2023 года из Journal of Information Technology & Politics под названием The Influence of Deepfake Videos on Political Attitudes and Behavior, которое невозможно найти ни в одной базе данных. Другое цитируемое исследование, «Deepfakes and the Illusion of Authenticity: Cognitive Processes Behind Misinformation Acceptance» также нигде не обнаружено.

Адвокаты истцов, включая представителя штата Мэри Фрэнсон и консервативного блогера Кристофера Холса, предполагают, что цитаты, скорее всего, были «галлюцинацией» большой языковой модели (LLM) типа ChatGPT.

Это ставит под сомнение достоверность документа, тем более что в нем якобы отсутствует аналитическая строгость или четкая методология.