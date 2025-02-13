Американская компания следила за военными США и продавала эти данные за рубеж

Опубликовано 13 февраля 2025, 09:001 мин.
Американская компания следила за военными США и продавала эти данные за рубежФирма связана с продажей конфиденциальных данных
Брокер данных Datastream Group, расположенный во Флориде, продавал конфиденциальные данные о местонахождении американских военнослужащих за рубежом. Ранее источник этих данных был неизвестен, но в ходе недавнего расследования выяснилось, что они поступили от литовской рекламной компании Eskimi.
Eskimi предположительно предоставила точные данные о местонахождении американских военнослужащих в Германии, которые Datastream затем продала.
Совместное расследование WIRED, 404 Media и других компаний показало, что данные Datastream включали 3,6 миллиарда записей о местоположении 11 миллионов мобильных устройств в Германии всего за один месяц.
После публикации отчета сенатор США Рон Уайден потребовал от Datastream ответов. Datastream заявила, что получила данные законным путем, а Eskimi отрицает какие-либо связи с компанией.
Министерство обороны США предупредило об опасности отслеживания геолокации и призвало военнослужащих соблюдать правила безопасности.