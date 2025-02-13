Американская компания следила за военными США и продавала эти данные за рубеж

Eskimi предположительно предоставила точные данные о местонахождении американских военнослужащих в Германии, которые Datastream затем продала.

Совместное расследование WIRED, 404 Media и других компаний показало, что данные Datastream включали 3,6 миллиарда записей о местоположении 11 миллионов мобильных устройств в Германии всего за один месяц.

После публикации отчета сенатор США Рон Уайден потребовал от Datastream ответов. Datastream заявила, что получила данные законным путем, а Eskimi отрицает какие-либо связи с компанией.

Министерство обороны США предупредило об опасности отслеживания геолокации и призвало военнослужащих соблюдать правила безопасности.