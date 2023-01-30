Американские студенты и профессора начали протестовать против запрета TikTok

Американские студенты и профессора начали протестовать против запрета TikTokПриложение нужно некоторым из них для обучения
Более 25 штатов США приняли запрет на использование китайского сервиса TikTok на государственных устройствах. Это правило было распространено и на государственные учебные заведения. Однако происходящее не понравилось студентам и профессорам.
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Bloomberg сообщает, что запрет TikTok распространился на более чем 12 государственных университетов. Некоторые учебные заведения запретили установку приложения на принадлежащих университетам устройствах, а другие не разрешают использовать TikTok в сетях кампуса.
Студенты и преподаватели выступили против ограничений. Адъюнкт-профессор химии в одном из университетов сказала: «Я использую TikTok в качестве образовательного инструмента, чтобы сделать науку интересной и доступной». Поэтому её не устраивает запрет.