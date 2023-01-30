Приложения
12:41, 30 января 2023
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Американские студенты и профессора начали протестовать против запрета TikTok

Приложение нужно некоторым из них для обучения

Более 25 штатов США приняли запрет на использование китайского сервиса TikTok на государственных устройствах. Это правило было распространено и на государственные учебные заведения. Однако происходящее не понравилось студентам и профессорам.

Американские студенты и профессора начали протестовать против запрета TikTok

Фото: Unsplash

Bloomberg сообщает, что запрет TikTok распространился на более чем 12 государственных университетов. Некоторые учебные заведения запретили установку приложения на принадлежащих университетам устройствах, а другие не разрешают использовать TikTok в сетях кампуса.

Студенты и преподаватели выступили против ограничений. Адъюнкт-профессор химии в одном из университетов сказала: «Я использую TikTok в качестве образовательного инструмента, чтобы сделать науку интересной и доступной». Поэтому её не устраивает запрет.

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