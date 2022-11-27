Американский лоукостер начал обслуживать клиентов только в соцсетях и WhatsApp

19:31, 27 ноября 2022
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Американский лоукостер начал обслуживать клиентов только в соцсетях и WhatsAppЗвонить больше нельзя
Frontier, бюджетная авиакомпания, которая взимает плату за всё, от закусок в полёте до ручной клади, решила ещё больше сократить расходы и отказалась от телефонной линии обслуживания клиентов. Теперь с вопросами о бронировании нужно обращаться через чат на веб-сайте, WhatsApp или в социальных сетях.
Фото: unsplash
Представитель лоукостера подтвердил, что служба поддержки клиентов Frontier «перешла на полностью цифровую связь». Когда клиенты пытаются позвонить по старому номеру телефона, они слышат информационное сообщение о возможности общаться в онлайн-чате.
В авиакомпании говорят, что большинство клиентов предпочитают общаться по цифровым каналам.