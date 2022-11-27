Американский лоукостер начал обслуживать клиентов только в соцсетях и WhatsApp

Представитель лоукостера подтвердил, что служба поддержки клиентов Frontier «перешла на полностью цифровую связь». Когда клиенты пытаются позвонить по старому номеру телефона, они слышат информационное сообщение о возможности общаться в онлайн-чате.

В авиакомпании говорят, что большинство клиентов предпочитают общаться по цифровым каналам.