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Опубликовано 13 декабря 2024, 14:35
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Американский миллиардер захотел купить TikTok у китайцев

TikTok сталкивается с запретом в США
Будущее TikTok в США выглядит «неопределенным», пишут местные СМИ. Федеральный апелляционный суд недавно поддержал закон, который может запретить приложение в следующем месяце. Так, миллиардер Фрэнк Маккорт, бывший владелец команды LA Dodgers, готов купить американский бизнес TikTok.
Американский миллиардер захотел купить TikTok у китайцев

© TikTok

Его предложение включает 20 миллиардов долларов за бренд, пользовательскую базу и контент приложения, но не за его алгоритм. Маккорт планирует интегрировать свою Project Liberty, которая использует децентрализованный протокол, позволяющий пользователям перемещать своих подписчиков и данные на другие платформы.

Маккорт утверждает, что его решение удовлетворяет ByteDance, правительство США и пользователей TikTok. Он уверен, что его команда сможет переделать приложение без знаменитой системы рекомендаций TikTok.

TikTok планирует подать апелляцию и довести дело до Верховного суда.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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