Американский миллиардер захотел купить TikTok у китайцев

Его предложение включает 20 миллиардов долларов за бренд, пользовательскую базу и контент приложения, но не за его алгоритм. Маккорт планирует интегрировать свою Project Liberty, которая использует децентрализованный протокол, позволяющий пользователям перемещать своих подписчиков и данные на другие платформы.

Маккорт утверждает, что его решение удовлетворяет ByteDance, правительство США и пользователей TikTok. Он уверен, что его команда сможет переделать приложение без знаменитой системы рекомендаций TikTok.

TikTok планирует подать апелляцию и довести дело до Верховного суда.