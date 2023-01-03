Американский политик сравнил TikTok с разрушительным наркотиком

Майк Галлахер, председатель нового специального комитета Палаты представителей США по Китаю, назвал TikTok «цифровым фентанилом». Политик хочет, чтобы соцсеть была запрещена в США. Он считает, что приложение «сильно затягивает и разрушительно» и что оно «фактически восходит к Коммунистической партии Китая».

Стоит отметить, что TikTok уже запрещён на всех устройствах, принадлежащих членам Палаты представителей США.