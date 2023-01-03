Американский политик сравнил TikTok с разрушительным наркотиком

16:20, 03 января 2023
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Американский политик сравнил TikTok с разрушительным наркотикомС фентанилом
Американский политик сравнил TikTok с вызывающим привыкание наркотиком фентанилом из-за его «разъедающего действия» на молодых американцев.
Фото: Unsplash
Майк Галлахер, председатель нового специального комитета Палаты представителей США по Китаю, назвал TikTok «цифровым фентанилом». Политик хочет, чтобы соцсеть была запрещена в США. Он считает, что приложение «сильно затягивает и разрушительно» и что оно «фактически восходит к Коммунистической партии Китая».
Стоит отметить, что TikTok уже запрещён на всех устройствах, принадлежащих членам Палаты представителей США.