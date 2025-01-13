Американский закон о запрете TikTok назвали «швейцарским сыром» с дырами

Закон не содержит прямого требования к интернет-провайдерам блокировать TikTok, в результате чего некоторые эксперты в области права утверждают, что провайдеры не обязаны соблюдать запрет. Некоторые считают, что Конгресс мог оставить дверь открытой для доступа пользователей к TikTok, ссылаясь на «необходимость соблюдения Первой поправки».

Если запрет пройдет, удаление приложения из магазинов Apple и Google может стать самым эффективным способом остановить его широкое использование. Однако эксперты говорят, что пользователи могут загрузить приложение «со стороны» (но не у iPhone).