Американский закон о запрете TikTok назвали «швейцарским сыром» с дырами

Опубликовано 13 января 2025, 18:451 мин.
Американский закон о запрете TikTok назвали «швейцарским сыром» с дырамиЭксперты сомневаются в эффективности запрета TikTok в США.
Потенциальный запрет TikTok в США вызывает сомнения в его действенности. Хотя правительство может заблокировать доступ через интернет-провайдеров или операторов мобильной связи, эксперты говорят, что юридические и технические лазейки могут позволить миллионам людей продолжать пользоваться приложением. Гленн Герстелл, бывший юрист АНБ, назвал закон «швейцарским сыром со множеством дыр».
Закон не содержит прямого требования к интернет-провайдерам блокировать TikTok, в результате чего некоторые эксперты в области права утверждают, что провайдеры не обязаны соблюдать запрет. Некоторые считают, что Конгресс мог оставить дверь открытой для доступа пользователей к TikTok, ссылаясь на «необходимость соблюдения Первой поправки».
Если запрет пройдет, удаление приложения из магазинов Apple и Google может стать самым эффективным способом остановить его широкое использование. Однако эксперты говорят, что пользователи могут загрузить приложение «со стороны» (но не у iPhone).