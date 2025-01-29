Опубликовано 29 января 2025, 21:421 мин.
Американским военным запретили пользоваться китайским «убийцей ChatGPT»ВМС США запретили DeepSeek из-за опасений по поводу безопасности
Военно-морской флот США запретил своим служащим пользоваться китайским ИИ-чатботом DeepSeek из-за опасений, что китайское правительство может получить доступ к секретным данным. Запрет, о котором сообщает CNBC, запрещает использование приложения «в любом виде» из-за рисков для безопасности и этики.
DeepSeek завоевал огромную популярность: с момента запуска 15 января в США его загрузили более 2 миллионов раз. Эксперты однако опасаются, что приложение может собирать данные пользователей, включая нажатия клавиш и IP-адреса, которые «могут быть доступны китайским властям».
DeepSeek был разработан китайским предпринимателем Лианом Вэньфэном и, как сообщается, стоил всего 6 миллионов долларов — намного меньше, чем американская компания OpenAI потратила на ChatGPT. Запуск приложения совпал с объявлением президентом Трампом инициативы по созданию ИИ стоимостью 500 миллиардов долларов под названием «Stargate».