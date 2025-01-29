Американским военным запретили пользоваться китайским «убийцей ChatGPT»

DeepSeek завоевал огромную популярность: с момента запуска 15 января в США его загрузили более 2 миллионов раз. Эксперты однако опасаются, что приложение может собирать данные пользователей, включая нажатия клавиш и IP-адреса, которые «могут быть доступны китайским властям».

DeepSeek был разработан китайским предпринимателем Лианом Вэньфэном и, как сообщается, стоил всего 6 миллионов долларов — намного меньше, чем американская компания OpenAI потратила на ChatGPT. Запуск приложения совпал с объявлением президентом Трампом инициативы по созданию ИИ стоимостью 500 миллиардов долларов под названием «Stargate».