Американского гонщика отстранили за лайк

В ответ на инцидент Грэгсон выразил сожаление и принес извинения за свои действия. «Я понимаю серьезность этой ситуации. Я люблю и ценю всех. Я просто запутался», - сказал 25-летний гонщик.

В сообщении, о котором идет речь, упоминается смерть Джорджа Флойда, афроамериканца, погибшего при задержании за использование фальшивой купюры в Миннеаполисе в мае 2020 года. Его смерть вызвала широкие протесты по всем Соединенным Штатам под лозунгом «Жизни черных важны». Бывший сотрудник полиции Дерек Шовен был признан виновным в смерти Флойда.

Грэгсон эе выступал в серии NASCAR с 2019 года и был признан самым популярным гонщиком серии NASCAR Xfinity в 2022 году.