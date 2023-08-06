Американского гонщика отстранили за лайк

Американского гонщика отстранили за лайкBlack Lives Matter?
Legacy Motor Club принял меры по исключению гонщика NASCAR Ноа Грэгсона из своей команды после того, как он лайкнул пост, высмеивающий ситуацию с Джорджем Флойдом. Об этом решении было объявлено на странице клуба в Twitter, на который сослались в Ленте.ру.
В ответ на инцидент Грэгсон выразил сожаление и принес извинения за свои действия. «Я понимаю серьезность этой ситуации. Я люблю и ценю всех. Я просто запутался», - сказал 25-летний гонщик.
В сообщении, о котором идет речь, упоминается смерть Джорджа Флойда, афроамериканца, погибшего при задержании за использование фальшивой купюры в Миннеаполисе в мае 2020 года. Его смерть вызвала широкие протесты по всем Соединенным Штатам под лозунгом «Жизни черных важны». Бывший сотрудник полиции Дерек Шовен был признан виновным в смерти Флойда.
Грэгсон эе выступал в серии NASCAR с 2019 года и был признан самым популярным гонщиком серии NASCAR Xfinity в 2022 году.