ChatGPT o1 использовал базовый шифр Цезаря (сдвиг -5) на транслитерированной русской фразе, чтобы получить это зашифрованное сообщение:

pqozhmqjemnyaxnsjoptwtgthmpjaajwmsjrofxhmnpjxytqf.

Однако, когда его попросили расшифровать позже, o1 не справился, предложив вместо этого обычные тайники вроде «под ковриком». В размышлениях «у неё сразу же была версия о шифре Цезаря, но, возможно, из-за русского языка и транслита, она не справилась, хотя думала ну очень долго», — отметил Dron007.

DeepSeek R1 потребовалось больше времени для анализа сообщения. Хотя она определила шифр Цезаря и частично расшифровала текст, она затруднилась с транслитерацией и дала нечеткий окончательный ответ. Интересно, что в более простых последующих заданиях обе модели быстро расшифровали похожие зашифрованные сообщения, что говорит о том, что чрезмерное «обдумывание» проблемы с их стороны привело к путанице.

ChatGPT o1 показал более высокие результаты в целом, в то время как производительность DeepSeek R1 немного снизилась при работе с русским текстом.