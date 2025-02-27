Anagram начала обучать кибербезопасности через игры

Anagram, ранее называвшаяся Cipher, меняет подход, делая обучение кибербезопасности «увлекательным». Вместо долгих и скучных занятий Anagram предлагает короткие видеоролики и интерактивные головоломки, чтобы научить сотрудников распознавать фишинговые аферы и другие угрозы безопасности. Сотрудники даже создают свои собственные фишинговые письма, чтобы узнать, как работают эти атаки.

Генеральный директор Харли Шугарман первоначально запустил Cipher в 2022 году для обучения специалистов по безопасности, но вскоре понял, что «наибольший риск» представляют сотрудники, не связанные с безопасностью. В январе 2024 года компания сменила фокус и провела ребрендинг под названием Anagram. Теперь у компании есть такие крупные клиенты, как Disney, MassMutual и Thomson Reuters.

Для дальнейшего развития Anagram привлекла 10 миллионов долларов в рамках серии, А финансирования.